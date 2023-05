Wrestling, il Campione messinese G King torna a difendere la sua cintura RIW in Belgio

StrettoWeb

Il pluricampione messinese Giuseppe Campagna, in arte G King, tornerà a difendere la sua cintura RIW (promotion siciliana Real Italian Wrestling) sui ring della Cobra Wrestling Association, esattamente a Lichtervelde, piccola cittadina belga non distante dalla rinomata Bruges. La difesa della cintura di campione RIW si svolgerà in occasione dello spettacolo “CARNAGE” questo sabato 13 maggio.

Il suo avversario sarà una delle punte di diamante della federazione belga “Maratta” pioniere della “Cobra wrestling association” capitanata dal presidente Kurt Clauw. I biglietti dell’evento sono disponibili già in prevendita o potranno essere acquistati direttamente alla porta d’ingresso il giorno dello spettacolo.