Partito il countdown per il weekend di sport e benessere voluto dall’Asc di Reggio Calabria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Manca esattamente 1 mese al week end di sport e divertimento presso l’isola che non c’è di Scoglitti, Marina di Ragusa (RG). L’Athena Resort è pronta ad accogliere sportivi ed appassionati di sport per una full immersion di benessere ed attività sportiva tra indoor cycling circuit, yoga, pilates, danza sportiva, danza caraibica, danza aerea, karate, balli sociali, zumba, acqua fitness, walking, difesa personale, padel, calcio, strong nation, scienza della felicità e terapie energetiche, sotto la direzione di istruttori altamente specializzati ed artisti di fama nazionale ed internazionale.

Tutte le attività sono presentate durante la Rubrica di Michelangelo Tripodi “A Tu per Tu con”, in diretta dalla pagina facebook ASC Reggio Calabria, ideata all’uopo per illustrare le varie discipline sportive, gli istruttori ed i Tornei di Padel e calcio, che vedranno impegnate oltre 30 società sportive e circa 500 giovani atleti del SUD Italia.

Particolare attenzione quest’anno alle attività olistiche, al mondo del Pilates e delle scienze energetiche con la FDS Pilates di Filippo De Salvo ed alle Scienza della felicità dello stesso Michelangelo Marino sull’onda delle parole chiave dello Swell: DIFFONDERE, PROMUOVERE, SOSTENERE, SENSIBILIZZARE, FAVORIRE e VALORIZZARE il benessere.

Benessere come equilibrio psico-fisico partendo dalle origini per concretizzare il mens sana in corpore sano in una ottica nuova, proponendo una nuova cultura sportiva con metodologie di insegnamento in linea con l’evolversi del fitness. Svecchiare lo sport non più considerato come sterile rappresentazione di lavoro muscolare, ma crescita fisica e mentale per permettere l’evoluzione della persona, il benessere, in una parola lo Swell!

In linea con tali obiettivi non potevano mancare le altre discipline sportive come lo spinning sotto la guida di Mimma Familiari, istruttore indoor city c/o la ASD Attiva, che porterà i pedalatori in un viaggio immaginario presso l’isola che non c’è, consentendo un allenamento mentale e cardiovascolare al ritmo della musica più coinvolgente.

Ancora pochi giorni, quindi, per prenotare e partecipare ad una esperienza totalizzante, giunta ormai alla VII Edizione e fortemente voluta dalla ASC di Reggio Calabria. Una esperienza imperdibile per la crescita personale ed esperienziale che permetterà di crescere e divertirsi attraverso lo sport, proponendo l’attività fisica come momento di aggregazione e condivisione.

Per informazioni e prenotazioni contattare SWELLSPORT@GMAIL.COM o 3392791973 oppure visitare www.ascsport.it o www.ascreggiocalabria.it oltre le pagine facebook ed Instagram ascreggiocalabria e asc_swell.