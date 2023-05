“Vuoi curarti? Non venire in Calabria!” Cosenza e Catanzaro tra gli ospedali peggiori in Italia

StrettoWeb

La malasanità che non smette di sorprenderci, neanche su carta. Siamo così abituati ad essere tra i peggiori che, a seguito della pubblicazione di Agenas, nulla più ormai ci stupisce. L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha infatti reso disponibile un report sull’efficienza delle aziende ospedaliere italiane in riferimento all’anno 2021, in pieena gestione della pandemia. In tal modo, è stato possibile stilare una classifica dei presidi ospedalieri di ogni regione sparsi sull’intero territorio nazionale e il risultato, per i calabresi, non è dei migliori. La commissione arriva a una decisione in base agli indicatori che vengono presi in considerazione: le performance del Pronto Soccorso e l’assistenza necessaria entro le 8 ore; i tempi d’attesa; i tassi di ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza; i bilanci in ordine; il numero adeguato o meno di medici e infermieri per posti letto disponibili; il livello di obsolescenza di macchinari e apparecchiature.

Secondo tali parametri, sui 53 prese in esame, di cui 30 poli universitari, solo 9 ospedali raggiungono un alto livello di efficienza, con un primato assoluto per la regione Toscana che conta il Careggi a Firenze, le Scotte a Siena e il Cisanello a Pisa.

Un risultato ineccepibile, il quale cozza con i bassi livelli di performance che si riscontrano invece nei 12 ospedali in fondo alla classifica: tra questi, ad ottenere il triste “riconoscimento” di peggiori, l’Annunziata di Cosenza e il Mater Domini di Catanzaro. Un primato ancora più triste spetta invece alla Sicilia che conta, nella sola Palermo, ben due (cattivi) ospedali: Riuniti Villa Sofia Cervello e Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli.

Un ultimo posto che conferma, ancora una volta, il nostro dictat di “dimenticati” dove gli obiettivi assistenziali, insieme a prime cure mediche e accessibilità ai servizi, sono fatiscenti e pressoché inutili.