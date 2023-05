La Volley Bisignano torna in Serie B Nazionale

StrettoWeb

Il sogno è diventato realtà! Stamattina, all’indomani della grande rimonta, per noi “LA GRANDE BELLEZZA”, ci siamo risvegliati ancora con un dubbio: sogno o son desto? Neanche tutta la notte è riuscita a farci metabolizzare di essere riusciti nell’intento che ci eravamo prefissi all’inizio della stagione: tornare in Serie B, stavolta nazionale! Bisignano, così, si conferma la “Città del Volley”, e dopo la COPPA CALABRIA DI SERIE C vinta a marzo, porta a casa anche la PROMOZIONE in quella SERIE B tanto agognata che ci permetterà di rappresentare la provincia di Cosenza nella divisione nazionale di VOLLEY! Così il Volley Bisignano esprime tutta la propria soddisfazione per il ritorno in B.

Finalmente, si è raggiunto quel porto chiamato «SERIE B», per un “double” da tramandare ai posteri. È un doppio traguardo che ci inorgoglisce, la seconda ciliegina sulla torta d’una stagione che ha visto festeggiare i NOSTRI 40 ANNI D’ATTIVITÀ! Un plauso, da sportivi, lo facciamo agli avversari della Kermes & Altaflex Catanzaro che ci hanno impegnato allo spasimo e che, sinceramente, ci hanno messo un po’ in ambasce dopo i primi due set a loro favore. Alla fine abbiamo vinto 3-2, ma quanta fatica! Certamente questa gara decisiva è una di quelle che saranno ricordate negli annali del Volley calabrese. Sotto di 2-0, infatti, nei giocatori guidati da coach Luigi Aloe, è scattata una scintilla: tutti, stimolati anche dai dirigenti in panchina, hanno cominciato a macinare gioco ed azioni per un’incredibile rimonta che li ha portati al 3-2 finale.

L’orgoglio ha fatto raccogliere le residue forze perché dietro l’angolo poteva esserci quell’apoteosi di un risultato programmato e voluto, ma alla fine sudato con le proverbiali sette camicie! E allora siccome «l’unione fa la forza» tutti hanno remato nella stessa direzione per vincere una partita fondamentale che resterà nella storia della pallavolo bisignanese. Difficile fare pagelle, ma citare solo tutti i protagonisti: capitan Lucantonio Amodio; Manolo Gaetano; Mario Esposito; Roberto Foniciello; Pierfrancesco Balestrieri; Dario Grasso; Salvatore Ferraro; Luca Scalzo; Attilio Amodio; Roberto Sicilia, Ulisse Tucci, Gianluca Lamberti, Alessandro Iaquinta, Michelangelo Pugliese; Manuel Abbruzzese e tutti gli altri che – anche giocando poco – hanno costituito quell’ossatura servita a plasmare una squadra degna di questo nome che, in fondo al viale, ha trionfato in tutto e per tutto.

“Da 40 anni educhiamo allo sport” non è solo uno slogan, ma oggi diventa uno stile di vita per una Società di Pallavolo che ha cercato il giusto epilogo ai tanti sacrifici fatti dalla dirigenza, guidata dal presidente Lino Amodio, da tutte le componenti tecniche ed organizzative, che dalla fine di agosto del 2022 in poi si erano messi in testa di pianificare questo percorso che – alla fine – ha dato i frutti sperati. Un grazie immenso va anche al nostro timoniere: coach Luigi Aloe, all’allenatrice in seconda Ilaria Turano, al responsabile del Settore giovanile, prof. Antonello Cosentino ed a tutti coloro che – nessuno escluso – hanno permesso in fondo al percorso di poter esclamare a gran voce dinanzi ad un calorosissimo pubblico che ci ha sempre sostenuto: “SIAMO IN SERIE B!”.

TRADE & SERVICE VOLLEY BISIGNANO – KERMES & ALTAFLEX CATANZARO 3-2

BISIGNANO: Iaquinta A., Balestrieri (L1); Esposito M., Amodio A., Amodio L. (K), Gaetano M., Tucci.

U. (L2), Ferraro S., Grasso D., Sicilia R., Lamberti G., Foniciello R., Pugliese M., Scalzo L., coach: Luigi Aloe.

CATANZARO: Anania M., Citriniti G. (K), Colacino M. A., Di Resta M., Fiore F., Fontana J. M., Giglio.

S. (L), Leone R., Piazza L., Procopio S. Prudente A., Simone R., coach Ilario Della Torre.

Parziali: 22/25; 18/25; 25/20; 25/19; 15/7;

Arbitri: Notaro Gabriella e Adornato Stefano