Una vita per gli altri: il centenario Vincenzo dona 200mila euro all’Ospedale di Cosenza

Un gesto significativo, per lui e per gli altri: Vincenzo Scolastico, cento anni il prossimo Dicembre, ha deciso di donare 200mila euro in beneficenza all’Ospedale Annunziata di Cosenza. Classe 1923, una vita condotta in modo integerrimo tra lavoro e volontariato: il signor Vincenzo ha lavorato come impiegato all’Ufficio Imposte indirette di Cosenza dove trascriveva gli atti notarili, spiccando per la professionalità e l’abnegazione al dovere: si dice infatti, che non abbia mai usufruito di un giorno di malattia. Trascorreva poi il resto del tempo come volontario e con l’amata sorella Irma, sarta della città. A fronte di una vita vissuta per gli altri, Vincenzo ha deciso di donarsi ancora una volta al prossimo, devolvendo l’ingente somma di cui prima al reparto di Onco Ematologia, presso la struttura convenzionata “Mariano Santo”.

La decisione è arrivata così, in un giorno qualunque, quando l’uomo ha contattato il suo avvocato Pasquale Pisani per affidargli il compito del lascito. Da lì, la macchina della beneficenza si è subito messa in moto: presi i contatti con il commissario straordinario, Vitaliano De Salazar, i due si sono presto incontrati. Il signor Scolastico ha voluto personalmente consegnare l’assegno a De Salazar, manifestando un solo desiderio: una targa, affissa di fronte al reparto, per ricordare lui e la sorella Irma. E la targa è già stata apposta, segno dell’estrema gratitudine nei confronti della bontà di questo esemplare nonnino di Cosenza. “Un gesto che – si legge nella nota dell’Annunziata – sintetizza uno stile di vita, esemplare, rivolta ad aiutare il prossimo, contrassegnata da senso civicoe riconoscimento del valore di bene comune di un ospedale pubblico”.