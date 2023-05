Visco: “la determinazione della Bce porterà l’inflazione all’obiettivo del 2%”

StrettoWeb

“Dopo il fortissimo incremento del costo dell’energia connesso con l’aggressione russa in Ucraina, il costo dell’energia sta scendendo effettivamente e con esso l’inflazione ma è ancora troppo alta perché ci sono altri effetti che si stanno propagando. La determinazione della Bce porterà questa inflazione all’obiettivo del 2%. Certamente siamo più vicini di quanto non fossimo nei mesi passati, però c’è ancora da lavorare”. E’ quanto afferma in un’intervista al Tg1 in occasione dell’uscita del suo libro è il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.

“Se le politiche di bilancio saranno attente e se ci saranno comportamenti responsabili delle parti sociali la politica monetaria può agire con minori costi. La politica monetaria – evidenza – raggiungerà l’obiettivo dell’inflazione al 2%, il problema è farlo con i costi minori. Se le politiche di bilancio saranno attente, se le Parti sociali saranno responsabili, con incrementi retributivi ragionevoli nei diversi 20 paesi dell’area dell’euro e con una politica dei profitti che sia tenuta da un’attività più attenta alla concorrenza tra le imprese, in particolare nei servizi, questa attività sarà più agevole”, conclude Visco.