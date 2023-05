Violenza sessuale su 4 ragazzi, arrestato Prof di Religione: “approfittava delle gite”

StrettoWeb

Un Professore di Religione di 46 anni è stato è stato raggiunto da misura cautelare emessa dalla Procura di Tivoli per violenza sessuale ai danni di quattro ragazzi di età compresa, all’epoca dei fatti, tra i 10 e 15 anni. I fatti risalgono a qualche anno fa ma, in seguito a denuncia di una delle vittime (avvenuta il marzo scorso), l’Insegnante, con altri incarichi sempre in ambito religioso, è stato arrestato.

Le violenze, secondo quanto spiega una nota del Procuratore di Tivoli, Francesco Menditto, andate avanti per anni. L’indagato “dopo avere creato una relazione di fiducia e amicale con i minorenni e i loro genitori – spiega la nota del Procuratore – è gravemente indiziato di avere commesso violenze sessuali, specie approfittando di gite organizzate unitamente ad associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte”. Le violenze sarebbero avvenute nel circondario della zona di Tivoli e in altre località italiane.

La violenza sessuale sarebbe iniziata nel 2016

Le violenze sessuali sarebbero iniziate nel 2016 e tra gli episodi contestati anche uno avvenuto nel 2020 quando l’indagato, sospeso nel frattempo dall’insegnamento, lavorava in una casa famiglia di Roma che si occupa di minori vittime di abusi. L’arrestato era stato anche vicepreside di un istituto superiore della zona di Tivoli ed ha ricoperto diversi incarichi sia da laico all’interno della struttura ecclesiale sia in una associazione religiosa che si occupa di minorenni. In base a quanto riferito dal procuratore di Tivoli nel corso di una conferenza stampa, almeno due segnalazioni di abusi arrivate negli anni alle autorità religiose non sono mai state trasmesse all’ufficio giudiziario.