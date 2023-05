Violenza inaudita: evade dai domiciliari per picchiare la compagna, arrestato a Crotone

StrettoWeb

Un altro episodio di violenza ai danni di una donna, l’ennesima vittima di un compagno che, invece di arricchire la sua vita, l’ha messa a repentaglio. L’uomo, un 47enne di Crotone già noto alle forze dell’ordine, è evaso dai domiciliari la scorsa notte con l’intento di andare a picchiare la vittima. La vicenda è accaduta nella centralissima Via Roma, dove una pattuglia di servizio dei Carabinieri è stata attirata dalle urla provenienti da un’abitazione. A disperarsi, la compagna del pregiudicato, sottoposta a violenze crudeli: armato di uno sgabello e una stampella, l’ha colpita ripetutamente lasciandola piena di lividi e con il volto insanguinato. È stata proprio questa l’immagine che si è palesata di fronte ai militari i quali, stupefatti, l’hanno vista uscire malconcia dal portone. L’uomo intanto, era ancora all’interno dell’appartamento dove è stato bloccato dai Carabinieri e tratto in arresto in attesa di giudizio. La vittima invece, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta all’ospedale “San Giovanni di Dio” per ricevere le cure del caso.