Vinicio Capossela annuncia le prime date del nuovo tour: c’è anche Messina

Dopo lo speciale concerto di presentazione al Conservatorio di Milano lo scorso 20 aprile e l’annuncio di una serie di ‘Concerti urgenti’ “a soggetto” in programma in primavera ed estate, ecco le prime date del tour autunnale di Vinicio Capossela che porterà le “Tredici canzoni urgenti” in teatro.

Il tour si intitola “Con i tasti che ci abbiamo” – come la canzone che chiude il nuovo album – e debutterà a ottobre nei principali teatri italiani. Radio Capital è la radio ufficiale del tour. Le prevendite sono partire l’11 maggio scorso. Il tour teatrale “Con i tasti che ci abbiamo” sarà anticipato da una serie di “Concerti urgenti” in programma in primavera ed estate: il 9 luglio al Teatro romano di Fiesole all’Estate Fiesolana, il 13 a Pesaro a Lonely Planet UlisseFest, il 28 a Bra (CN) ad Attraverso Festival, il 29 al Forte di Bard (AO), il 2 agosto a Cassano All’Ionio (CS) ad Armonie d’Arte Festival e il 3 a Mesagne (BR). Queste, invece, le prime date già certe del tour autunnale: Ferrara 10 ottobre – Teatro Comunale; Napoli 12 ottobre – Teatro Augusteo; Roma 13 e 14 ottobre – Auditorium della Conciliazione; Ravenna 16 e 17 ottobre – Teatro Alighieri; Torino 19 ottobre – Teatro Colosseo; Varese 20 ottobre – Teatro di Varese; Bari 23 ottobre – Teatro Petruzzelli; Taranto 24 ottobre – Teatro Comunale Fusco; Catanzaro 26 ottobre – Teatro Politeama; Messina 28 ottobre – Teatro Vittorio Emanuele; Catania 29 ottobre – Teatro Massimo Bellini; Palermo 30 ottobre – Teatro Golden; Pescare 4 novembre – Teatro Massimo; Bologna 6 e 7 novembre – Teatro Duse; Ancona 8 novembre Teatro delle Muse; Lacedonia (Av) 10 novembre – Teatro Comunale; Firenze 12 novembre – Teatro Verdi; Milano 13 novembre – TAM Teatro Arcimboldi; Parma 15 novembre – Teatro Regio; Brescia 16 e 17 novembre – Teatro Grande; Padova 18 novembre – Gran Teatro Geox; Genova 20 e 21 novembre – Politeama Genovese.