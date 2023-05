“Sono in videochiamata”: donna si rifiuta di spegnere il cellulare al decollo, interviene la Polizia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La sicurezza prima di tutto”, soprattutto se non è solo personale ma riguarda decine di passeggeri a bordo di un aereo. La bizzarra vicenda è accaduta su un volo di linea Malpensa-Brindisi della Ryanair: una donna, passeggera sul velivolo, si è rifiutata di spegenere il cellulare poco prima del decollo come le norme – e le hostess – richiedono. Secondo il racconto dei testimoni, la donna non avrebbe voluto chiudere il dispositivo elettronico perchè impegnata in una videochiamata che non poteva assolutamente interrompere. A nulla sono serviti i tentativi del personale di bordo e degli altri passeggeri di farle cambiare idea: la signora infatti ha cominciato ad alzare la voce e a minacciare tutti affermando, ancora una volta, che il suo cellulare sarebbe rimasto acceso. Il comandante allora, è stato costretto ad annullare il volo, dopo l’ennesimo rifiuto, e ad allertare le Forze dell’Ordine che hanno fatto scendere la donna. Il volo, a causa dell’incidente, è partito con 3 ore di ritardo.