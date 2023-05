Vibo Valentia: trovano la droga all’interno di una fisarmonica, un arresto

StrettoWeb

Si intensificano i controlli da parte della Questura di Vibo Valentia sulle cosiddette “zone di spaccio”. A seguito dell’attività della Polizia di Stati, un uomo è stato arrestato come presunto corriere della droga. Durante uno dei posti di blocco infatti, gli agenti hanno fermato una vettura sospetta dalla quale proveniva un distinto odore di marijuana. A seguito quindi di perquisizione, la Polizia ha ritrovato nel bagagliaio un borsone con dei pannolini e, in mezzo, una busta sottovuoto contenente un etto di marijuana. La presunta colpevolezza dell’individuo, ormai sospettato dalla Squadra Mobile come corriere della droga, li ha portati a controlli ancora più approfonditi, richiamando la loro attenzione su una fisarmonica, sempre collocata nel bagagliaio.

Smontando quindi l’intero strumento, la Polizia ha potuto appurare la presenza di altre buste sottovuoto contenente ancora marijuana. Infine, la perquisizione si è spostata su alcune proprietà dell’individuo, portando così al ritrovamento di altre sostanze stupefacenti, materiale di confezionamento e bilancino di precisione. A seguito dell’indagine, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, a seguito della convalida da parte del Tribunale.