Vibo Valentia: era ai servizi sociali ma spacciava di notte, denunciato

Era ai servizi sociali ma spacciava di notte: è il caso di un uomo dell’entroterra vibonese, fermato dalla agenti di Polizia perchè rinvenuto nei pressi di un parco chiaramente conosciuto come “luogo di spaccio”. Gli agenti pertanto, si sono avvicinati alla vettura del sospettato per poi scoprire, attraverso i dati identificativi, che era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con l’obbligo di dimora notturno. La Polizia ha quindi proceduto con la perquisizione e hanno rinvenuto 15 grammi di marijuana, già suddivisa per essere poi venduta. Nel suo domicilio invece, hanno ritrovato materiale di confezionamento e un bilancino di precisione. L’uomo pertanto, avendo commesso diverse violazioni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.