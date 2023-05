Vibo Valentia: giravano con la droga in auto in centro, due denunce

StrettoWeb

Giravano in auto in piena notta a Vibo, incuranti dei controlli in corso. La squadra mobile della provincia, insieme alle volanti dell’U.P.G.S.P., hanno fermato ieri una vettura sospetta con a bordo 3 individui. Le forze dell’ordine quindi, hanno proceduto con la perquisizione rinvenendo diversi involucri di marijuana nell’abitazione di uno dei passeggeri. La droga, secondo quanto riportato, era già stata divisa e pronta per essere venduta. Due degli indagati quindi, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il terzo è stato segnalato alla Prefettura per detenzione ad uso personale.