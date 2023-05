Vibo Valentia, controlli movida: nascondeva una mazza nel bagagliaio, denunciato

StrettoWeb

La Polizia Stradale ha intensificato la rete di controlli nel territorio di Vibo Valentia, allo scopo di contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze psicotrope e, più in generale, denunciare comportamenti illeciti. Nel corsi delle verifiche, presenti soprattutto nella zona della movida, gli agenti hanno fermato un individuo sospetto a Pizzo Calabro, il quale ha mostrato un certo nervosismo alla vista delle guardie. A seguito di perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 5 gr di cocaina e, per tale ragione, è stato notificato in Prefettura.

In un’altra occasione invece, la squadra mobile ha fermato una vettura a un posto di blocco ed effettuati i controlli di rito, il conducente è risultato privo di copertura assicurativa e alla guida di un mezzo già sotto sequestro. All’individuo è stata ritirata la patente di guida e sequestrato nuovamente il veicolo. Infine, un’altra auto è stato fermata dagli agenti e, una volta perquisita, la Polizia ha rinvenuto una mazza di legno nascosta nel vano della ruota di scarto. Il conducente è stato quindi denunciato alla Prefettura di Vibo per detenzione abusiva di oggetti atti a offendere.