Vela, Circolo Velico Reggio sul podio a Pescara con Anita Colella

A Pescara si è concluso con successo il Circuito Nazionale della FIV, Optisud, un appuntamento classico dedicato agli atleti più giovani, veri campioni del presente e soprattutto del futuro. IL Trofeo, l’Optisud, svolto in tre tappe: Formia, Nardò e finale a Pescara, ha risentito molto della variabilità delle condizioni meteo marine. La finale di Pescara, organizzata presso il Porto Turistico con il Patrocinio del Comune, ha siglato giornate straordinarie di Sport e condivisione della passione per la Vela con centinaia di giovanissimi giunti da varie regioni Italiane con Staff e famiglie al seguito.

Buoni i risultati del Circolo Velico negli Juniores, con Marina Cortese e Antonio Benedetto con piazzamenti in crescendo, mentre l’altra reggina Anita Colella ha conseguito un ottimo secondo posto nella classifica finale Cadetti salendo sul podio e innalzando il Trofeo nel palcoscenico di Pescara, che premia gli atleti e i Circoli più importanti in Italia.

Va sottolineato che il risultato si deve al coach Danilo Suppa che in pochi anni ha fatto conseguire al Circolo Velico questi traguardi nazionali importanti ed è un ottimo viatico per la scuola vela 2023, che sicuramente amplierà la base agonistica con l’immissione di nuovi atleti. La squadra del Velico, al ritorno da Pescara, raggiungerà Marsala per partecipare al Circuito Kinder Cup a cui sono iscritti centinaia di giovani da tutta Italia e dall’estero. Al seguito della pattuglia del Velico è aggregato un giovane Atleta Ucraino è esule in Italia dopo l’aggressione russa al suo Paese.