Usa: portavoce Trump su condanne, ‘intero caso fasullo e politico’

Washington, 9 mag. (Adnkronos) – “L’intero caso è fasullo ed è politico: prende di mira il presidente Trump perché ora è super favorito per essere eletto ancora una volta presidente degli Stati Uniti”. Lo ha detto un portavoce di Donald Trump riferendosi alla sentenza di colpevolezza contro l’ex presidente Usa per abuso sessuale e diffamazione.

“Il continuo abuso della nostra grande Costituzione per fini politici è disgustoso e non può essere tollerato”, continua la dichiarazione. “La nostra nazione è in guai seri quando affermazioni prive di prove o testimoni oculari possono invadere i nostri tribunali per ottenere punti politici”.

Il team di Trump ha dichiarato che farà appello contro il verdetto.