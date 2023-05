Reggio Calabria, Università Mediterranea: Piero Pelizzaro ospite della Masterclass ABITALab

StrettoWeb

Arriva in Ateneo, invitato per la Masterclass ABITAlab “Regenerative Digital Design for Climate Change”, il Dott. Piero Pelizzaro che terrà oggi 10 maggio ore 15 in Aula Magna Quaroni ad Architettura la Lecture: “Adattamento Climatico: dai piani per le città alla rigenerazione del patrimonio pubblico”. Piero Pelizzaro, tra i maggiori esperti a livello nazionale e internazionale, ha 14 anni di esperienza nelle politiche sui cambiamenti climatici e nella pianificazione della resilienza urbana.

Attualmente è Direttore dell’Officina per la Rigenerazione dell’Immobile Pubblico presso l’Agenzia del Demanio. Negli ultimi anni è stato nominato Responsabile del Dipartimento Europa e Relazioni Internazionali del Comune di Bologna e Chief Resilience Officer del Comune di Milano. In precedenza è stato City Lead per il progetto H2020 Lighthouse Sharing Cities presso il Comune di Milano. È consulente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

La Lecture aperta agli iscritti della Masterclass e a tutti coloro che sono interessati vedrà i saluti istituzionali del Direttore A. Santini e del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria Arch. Ilario Tassone, l’introduzione della Direttrice della Masterclass prof.ssa C. Nava e la discussione con i professori C. Rizzi (Dicem, Unibas), F. Pastura (dArte Unirc), A. Sarlo (dArTe, Unirc). Info: https://www.abitalab-unirc.com/masterclass.