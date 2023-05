All’Unical inziative per la “Giornata Internazionale dei Musei”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La data del 18 maggio marca un evento significativo, soprattutto nell’ambito culturale: si tratta della “Giornata Internazionale dei Musei” la quale, come riporta il Ministero dei Beni Culturali, “vuole fornire un’occasione per scoprire e riscoprire la nostra memoria individuale e collettiva”. Grande adesione da parte dei poli museali sparsi per il territorio calabrese, e da parte del mondo dell’Istruzione, in primis l’Unical. In occasione della ricorrenza infatti, l’Università della Calabria ha deciso di aderire al tema scelto per questo 2023 che promuove la sostenibilità, come spiega nella nota che segue. “Musei, Sostenibilità e Benessere: biodiversità e pratiche sostenibili. E’ questo il tema scelto dall’ICOM per la Giornata Internazionale dei Musei 2023, che si celebra il 18 maggio! Le sezioni del SiMU (Sistemi Museali presenti all’Unical) partecipano con visite guidate e laboratori didattici per le scuole; si parlerà di compost, cambiamenti climatici e biodiversità!“