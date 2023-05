Unarma: “i Carabinieri non hanno di che vestirsi“

StrettoWeb

“I militari dell’arma dei carabinieri oltre ad essere sotto organico non hanno nemmeno di che vestirsi. Delle nuove divise promesse da due anni sono arrivate solo due camice con il quale devono operare per tutto il periodo estivo e pure di materiale scadente così come i pantaloni e le scarpe. Chiediamo al ministero della Difesa di provvedere al più presto a soddisfare le esigenze dei nostri colleghi con manufatti adeguati – in primis la maglietta polo – i carabinieri sono in prima linea al servizio del Paese ed i cui bisogni sono sempre più spesso dimenticati”– scrive in una nota Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma.