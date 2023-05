Una super Gold & Gold Messina vince gara due contro Castanea

StrettoWeb

Con una prova superlativa la Gold & Gold Messina espugna la Palestra di Ritiro e riequilibra la serie della finale playoff del tabellone Arancio della serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah. I giallorossi sfoggiano una difesa ferrea e limitano i tiratori del Castanea che in casa viaggiava ad una media di 81.8 punti a partita. Ci voleva il cuore, tanto cuore, e quello lo abbiamo visto battere sotto le casacche giallorosse. Mancasola e soci dopo la sconfitta del PalaMili non avevano alternative ed hanno raggiunto l’obiettivo di riportare la finale a casa propria, grazie anche all’apporto dei propri tifosi che li hanno incoraggiati per tutti i quaranta minuti. In difesa Mancasola, Linde e Cordaro hanno fatto gli straordinari, ma anche Zivkovic, Di Dio, Tartamella, Scimone ed Obitsoe hanno offerto il proprio contributo. In avanti tutti hanno dato una mano, soprattutto Di Dio in versione lusso, 24 punti e sette rimbalzi. Leo è sceso in campo malgrado un attacco influenzale lo avesse messo ko proprio domenica sera non consentendogli di allenarsi in vista di gara due. Prezioso il contributo di Zivkovic, autore di una doppia doppia: 14 punti e 10 rimbalzi. Ma tutti i ragazzi chiamati in causa da Pippo Sidoti hanno risposto alla grande portando ognuno il proprio contributo alla causa. L’esito di gara due ha ancora una volta evidenziato il grande equilibrio tra le due formazioni che hanno fatto saltare il fattore campo, vincendo di tre lunghezze nella regular season e di quattro nei playoff sul parquet avverso.

Sfida tirata, equilibrata e a tratti spettacolare, in un PalaRitiro pieno di tifosi ed entusiasmo. I sostenitori del Castanea erano pronti a festeggiare la serie B ed hanno colorato di gialloviola il palazzetto. Ma dall’altra parte c’era una squadra che non voleva assolutamente mollare. Pippo Sidoti ha lavorato molto sull’aspetto mentale della finale, ed alla fine ha raccolto i frutti. L’inizio è equilibrato, la Basket School prova a scappare sul 2-6, con Mancasola, Tartamella e Di Dio, due canestri di Lopukhov riportano in parità la squadra di Baldaro. Zivkovic mette la tripla del 6-9, accorcia Chakir dalla lunetta, ma ancora Zivkovic con un tap-in riporta a +3 la Gold & Gold. Dopo il time out, Hofsteteris mette il canestro del -1. Il lob di Scimone, subentrato a Di Dio, fissa il punteggio sul 10-13. Scimone ha un ottimo impatto sul match, suo il canestro del 10-15 in apertura del secondo periodo. Con Mancasola gravato di due falli, Sidoti butta nella mischia nuovamente Di Dio. Prima Chakir e poi Banin, che si sblocca, vanno a segno (14-15), gli scolari non mollano. Tartamella realizza dalla media, poi è Scimone a segnare da tre appoggiandosi alla tabella (14-20). Nuovo time out per Baldaro e al ritorno sul parquet Janic mette la tripla. Zivkovic viene fermato fallosamente in penetrazione da Lopukhov, dalla linea della carità non sbaglia. Dopo il canestro di Lopukhov, festival di triple con botta e risposta tra Di Dio e Banin (25-28). Il fallo di Janic manda in lunetta Di Dio, 2/2 e nuovo +5 Basket School. Il secondo fallo di Tartamella costringe coach Sidoti a mandare in campo Cordaro. I giallorossi non segnano e i padroni di casa lucrano i viaggi in lunetta di Ponzù Donato, Banin e Chakir che li riportano in parità (30-30) a 1’48” dalla sirena. Scimone ha già lasciato il posto a Zivkovic, il croato è freddo dalla linea della carità e riporta avanti i suoi, Cordaro invece fa 1/2 per il 30-33 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa la Gold & Gold riparte decisa e piazza un break di 5-0, con Di Dio e Cordaro, Chakir muove il punteggio per i gialloviola, ma la tripla di Mancasola manda in orbita gli scolari (32-41). Linde conquista due liberi e ne mette solo uno, poi Zivkovic realizza il canestro del massimo vantaggio sul 32-44. Chakir accorcia lo svantaggio con due liberi, De Leon riporta a -7 il Castanea. Ma prima Di Dio e poi la triplona centrale di Cordaro riportano sul +12 la squadra di Sidoti (37-49), tra il tripudio dei tifosi giallorossi. Il canestro di Chakir e i liberi di Hofsteteris riavvicinano i padroni di casa sostenuti dal loro pubblico. Terzo fallo di Cordaro e dentro Obitsoe, terzo anche per Mancasola rilevato da Scimone. In lunetta Banin fa 1/2 (42-49). Il giocatore lombardo gode di maggiore libertà e piazza la bomba del -4. Il canestro di Leo Di Dio fissa il punteggio sul 45-51 alla penultima sirena. Ultimo quarto da batticuore, Tartamella da sotto realizza il canestro del +7 per la Basket School, si accende De Leon che prima capitalizza il viaggio in lunetta e poi mette la tripla del -3 (50-53). Il PalaRitiro è una pentola a pressione, Pippo Sidoti sostituisce tre uomini, ma il trend non cambia. Janic riporta ad una lunghezza i suoi, poi De Leon realizza il canestro del sorpasso (54-53). Time out per la Gold & Gold, Sidoti sprona i suoi ragazzi, ma Chakir in allontanamento mette il +3 per Castanea (56-53). Esplode d’entusiasmo il pubblico di casa che vede vicina la B. Zivkovic conquista un rimbalzo offensivo e poi riceve da Mancasola sulla linea dei 6,75, la sua tripla vale il pareggio (56-56), a gioire sono i tifosi ospiti. L’ottima difesa della Basket School mette il bavaglio agli avversari, Di Dio attacca il ferro e segna il canestro del nuovo vantaggio. Mancasola, “ministro della difesa”, imbrigla Banin, altra palla riconquistata per gli scolari. Dopo il time out chiamato dalla panchina di casa ed un paio di occasioni sprecate, Linde strappa la palla dalle mani di Chakir. Di Dio amministra il possesso, poi si alza dai due punti e realizza il +4 (56-60) a 21” dalla fine. Banin trova il canestro del 58-60 quando mancano 10” alla sirena. Dopo il quarto fallo consecutivo, Di Dio va in lunetta a 4” dalla fine. Leo è glaciale, fa bottino pieno e mette a sicuro il risultato tra l’esultanza dei suoi tifosi. Banin tenta l’ultima sortita, ma ormai non c’è più tempo, la Basket School vince e riporta in parità la serie. Il Castanea si morde le mani per l’occasione sprecata e domenica al PalaMili sapremo quale delle due formazioni cittadine disputerà il prossimo anno la serie B.

Castanea Basket 2010 – Gold & Gold Messina 58-62

Parziali: 10-13, 20-20 (30-33), 15-18 (45-51), 13-11

Castanea Basket 2010: Banin 16, Seslija n.e., Trupia, Lopukhov 6, Chakir 14, Corti, Hofsteteris 6, Janic 5, Ponzù Donato 1, De Leon 10. Allenatore: Dani Baldaro

Gold & Gold Messina: Maddaloni n.e., Obitsoe, Freni n.e., Di Dio 24, Scimone 7, Tartamella 6, Linde 1, Mancasola 5, Zivkovic 14, Cordaro 5. Allenatore: Pippo Sidoti

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Puglisi di Aci Catena.