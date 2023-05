Ue: Urso, ‘Italia cresce più di tutti, risolto prezzo gas dove Draghi non era riuscito’

StrettoWeb

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “L’Italia in questi primi tre mesi dell’anno è cresciuta in Prodotto interno lordo più della media dei Paesi europei, più della media Paesi Ocse, più della media dei paesi del G7 e più di Usa, Giappone, Francia e più della Germania che purtroppo invece è entrata in recessione. Non siamo noi un problema per loro, sono loro che possono diventare un problema per noi”. Lo afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel suo intervento al Festival dell’economia di Trento.

“Abbiamo fatto meglio di loro, perché abbiamo affrontato il toro per le corna. Abbiamo fatto quello che il governo Draghi non era riuscito a fare, ossia nello stroncare la speculazione sul gas, nel frenare il prezzo del gas. Li abbiamo convinti con qualche strattone e ora siamo tornati ai livelli del 2020” conclude.