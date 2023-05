Udinese-Napoli, tensione al triplice fischio: scontri tra tifosi dentro il campo | VIDEO

StrettoWeb

Qualche momento di tensione, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato al triplice fischio di Udinese-Napoli, match ha sancito la vittoria matematica dello Scudetto da parte degli azzurri. A fine gara è arrivata l’invasione pacifica dei tifosi partenopei, che poco dopo però sono entrati allo scontro con quelli friulani, i quali hanno caricato quelli avversari, come si può vedere dal video in basso.

Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione è tornata lentamente alla normalità, con le due fazioni che si sono ritirate, tornando a bordo campo e nelle tribune.

Udinesi caricano i napoletani pic.twitter.com/VRYL3WAm5e — Wazza (@wazzaCN) May 4, 2023