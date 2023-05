Ucraina: Salvini, ‘bene Meloni, l’importante è che l’obiettivo sia la pace’

StrettoWeb

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Sì”, condivido la Meloni “nel merito e nei fatti. Sin dall’inizio come Lega in Europa e in Italia abbiamo sempre approvato interventi in difesa del popolo ucraino”. Lo ha detto Matteo Salvini a Radio24 a proposito della visita di Zelensky a Roma.

“L’importante è che l’obiettivo è quello della pace che tutti si devono dare”, ha spiegato il leader della Lega.