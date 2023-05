Ucraina: Paita (Iv-Az), ‘giornata importante per l’Italia, sprone per l’Europa’

StrettoWeb

Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Una giornata positiva per il nostro Paese, per ciò che l’Italia sta facendo per l’Ucraina. Mattarella e Meloni hanno segnato una data importante, che è anche uno sprone per l’Europa. Apprezzo l’iniziativa del Papa, anche se è difficile dire se avrà un esito positivo. In ogni caso dobbiamo crederci?. Lo ha detto a ‘Controcorrente’ su Rete4 la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella Paita.

“Condivido le parole di oggi della presidente Meloni. Se l’Ucraina resiste è grazie al coraggio di quel popolo, ma anche all’aiuto militare da cui il nostro paese non si è tirato indietro. Lasciare solo il popolo ucraino, diminuire il nostro impegno militare, sarebbe un errore gravissimo?, ha aggiunto Paita.