Ucraina, nuovi pesanti raid su Kiev. Un morto e due feriti a Odessa

Kiev, 18 mag. (Adnkronos) – Ancora pesanti bombardamenti russi su Kiev, i noni di una serie di recenti incursioni della Russia definiti “senza precedenti per potenza, intensità e varietà” dall’Amministrazione regionale della città, dove sono tuttora in vigore gli allarmi per i raid aerei. ?Questa volta l’attacco è stato effettuato da bombardieri strategici Tu-95MS e Tu-160 della regione del Caspio, probabilmente con missili da crociera del tipo X-101/555. Dopo aver lanciato i razzi, il nemico ha schierato i suoi UAV da ricognizione sulla capitale”, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale.

L’esercito ucraino ha riferito di diverse esplosioni a Kiev e in altre parti del paese stamattina presto, esortando le persone a rimanere nei rifugi antiaerei. Un incendio è scoppiato in un’azienda nel distretto di Darnytskyi della città a causa della caduta di detriti e un’esplosione è stata registrata nel distretto di Desnyansky, secondo il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

ODESSA – Una persona è stata uccisa in attacchi missilistici russi su Odessa. Lo ha riferito il portavoce dell’amministrazione militare regionale Serhiy Bratchuk su Telegram. Due persone sono rimaste ferite. ?La maggior parte dei missili del nemico sono stati abbattuti sul mare dalle forze di difesa aerea. Purtroppo è stato colpito un obiettivo industriale: 1 persona è morta, due sono rimaste ferite?, ha precisato Bratchuk.

Intanto Cina e Ucraina hanno convenuto che dovrebbero lavorare insieme e continuare la loro cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese, dopo che l’inviato speciale di Pechino per gli affari eurasiatici, Li Hui, ha incontrato il presidente dell’Ucraina. “La Cina ha sempre svolto un ruolo costruttivo nell’alleviare la situazione umanitaria in Ucraina e continuerà a fornire assistenza all’Ucraina nell’ambito delle sue capacità”, ha aggiunto il ministero.