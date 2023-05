Ucraina: media, ‘Mosca accetterà di estendere l’accordo sul grano’

StrettoWeb

Ankara, 17 mag. (Adnkronos) – L’accordo sul grano, che consente all’Ucraina di esportare cereali da tre porti sul Mar Nero, sarà prorogato. Lo riporta la Pravda ucraina che cita Bloomberg, a cui la notizia è stata data da funzionari turchi che hanno parlato in condizione di anonimato.

Secondo le fonti, la Russia accetterebbe di restare nell’accordo mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, in scadenza domani, che così manterrà aperta un’importante rotta commerciale e aumenterà l’approvvigionamento alimentare globale.

La Russia ha minacciato di ritirarsi dall’accordo se non verranno rimossi gli ostacoli all’esportazione dei propri raccolti e fertilizzanti.