Ucraina: Isw, ‘truppe russe perdono iniziativa a Bakhmut’

Washington, 18 mag. (Adnkronos) – Nonostante la natura limitata dei contrattacchi dei difensori, le truppe russe stanno perdendo l’iniziativa nell’area di Bakhmut. Lo sostiene l’ultimo rapporto dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW) sul conflitto in Ucraina. Gli analisti del think tank americano affermano che sia i funzionari ucraini che quelli russi hanno preso atto dei contrattacchi ucraini di ieri vicino a Bakhmut.

In particolare, la vice ministro della Difesa ucraina Hanna Malyar ha affermato che le truppe di Kiev stanno avanzando attorno a Bakhmut. A sua volta, il portavoce del gruppo orientale, Serhiy Cherevaty, ha affermato che i difensori sono avanzati di 500 metri in direzione Bakhmut nell’ultimo giorno e hanno continuato ad avanzare circondando l’esercito russo.

Inoltre, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze aviotrasportate russe hanno ottenuto una leggera avanzata, ma hanno riconosciuto la continuazione dei contrattacchi ucraini attorno a Bakhmut, nell’area di Bohdanivka (5 km a nord-ovest di Bakhmut) e Ivanivskyi (6 km a ovest di Bakhmut).