Ucraina: capo stato maggiore ceco, ‘guerra fra Russia e Nato non impossibile’

Praga, 30 mag. (Adnkronos) – La guerra tra Nato e Russia è il peggiore dei mondi possibili, ma non è impossibile. Lo sostiene il generale Karel Rehka, capo di stato maggiore delle forze armate ceche. “Consideriamo la guerra tra la Russia e l’Alleanza del Nord Atlantico come lo scenario peggiore, ma non è impossibile”, ha detto Rehka durante una conferenza al parlamento ceco, secondo il sito novinky.cz .

Secondo Rehka, a causa degli obblighi della Repubblica Ceca nei confronti della Nato, le forze armate ceche stanno cercando di prepararsi a un potenziale conflitto con un avversario tecnologicamente sviluppato – la Russia – perché “la Russia è attualmente sulla rotta verso un conflitto con l’Alleanza”.

Data la situazione in Ucraina, ha sottolineato il generale, la sicurezza nazionale del Paese deve essere rafforzata, prestando particolare attenzione a superare al più presto la dipendenza dalle forniture energetiche russe.