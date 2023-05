Ucraina: autorità filorusse, ‘12.000 evacuati da prima linea Zaporizhzhia’

StrettoWeb

Mosca, 11 mag. (Adnkronos) – Le forze russe hanno evacuato più di 12.000 persone dalle aree di prima linea nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto Vladimir Rogov, un membro del consiglio principale dell’amministrazione militare-civile. “Oltre 12.000 residenti dei distretti in prima linea sono partiti per le aree sicure della regione di Zaporizhzhia”, ha scritto Rogov su Telegram. ?Più di 4.000 di loro sono partiti con autobus e più di 8.000 con i propri mezzi?.

Rogov ha invitato coloro che si trovano ancora in queste aree a sfruttare l’opportunità di evacuare nell’ambito di quello che ha definito il “programma di trasferimento temporaneo”.