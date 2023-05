Turismo: Santanchè, ‘a fianco di Fidenza per riconoscimento Unesco Via Francigena’

StrettoWeb

Milano, 21 mag (Adnkronos) – ?Come Ministero del turismo siamo al fianco del Comune di Fidenza nel percorso che porta alla candidatura della Via Francigena come patrimonio dell?Unesco”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè sul percorso di candidatura della Via Francigena a Patrimonio dell?Unesco. ”Un cammino unico al mondo -sottolinea- ricco di storia e cultura che meriterebbe di essere valorizzato ancora di più. Rappresenta un?importante leva turistica soprattutto in vista del Giubileo 2025 che ci vedrà protagonisti a livello internazionale”.