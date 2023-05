Turismo, Luana Tassone: “credere di più nelle potenzialità della Calabria”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La Calabria è una terra meravigliosa! E’ un concentrato di bellezza in natura, cultura e tradizioni! Non è un caso che secondo il Time, la rivista settimanale di notizie più diffusa nel mondo, è una delle mete turistiche più belle da visitare“. E’ quanto afferma Luana Tassone, Consigliere Regionale di Meritocrazia Italia Calabria. “La Calabria si caratterizza per la diversità dei paesaggi e per la prossimità delle montagne al mare. In un’ora si può passare dai 300 ai 1000 metri di altitudine e da una costa all’altra. Questa, tra le altre, è una peculiarità di questa meravigliosa terra, in grado di soddisfare gusti ed esigenze diverse con un’offerta turistica dinamica e potenzialmente ricca di relax e stanzialità. Difatti, attrazioni naturali, arte, avventura, folclore, gastronomia si coniugano perfettamente con la tradizionale millenaria ospitalità delle Nostre Genti. Nella sua lunga storia, la Calabria, l’antica e gloriosa Magna Grecia, culla della civiltà italica, è stata terra di approdo, transito e conquista per popoli gravitanti nel bacino del Mediterraneo e provenienti dalle regioni transalpine che hanno dato vita ad una straordinaria polifonia culturale fatta di innesti e persistenze, di una fervida dialettica tra tradizione e innovazione”, rimarca la nota.

“È una terra ricca di storia che vanta un patrimonio culturale materiale e immateriale vastissimo: dai maestosi Bronzi di Riace alle tele di Mattia Preti, dalle vaste aree archeologiche agli incantevoli centri storici caratterizzati dalle lavorazioni artigianali di ceramica, rame, legno e filati. Inoltre, vi è un’infinità di borghi di antico fascino e suggestiva bellezza situati sulle pendici delle montagne e lungo la costa, che raccontano ancora oggi, ciascuno la propria storia. La principale risorsa turistica calabrese è il mare, con una lunghissima costa caratterizzata da un paesaggio che alterna spiagge e scogliere. Il turismo montano si sviluppa soprattutto nella Sila e sull’Aspromonte, dichiarati Parchi Nazionali, che dispongono di infrastrutture per gli sport invernali e di eccezionali bellezze naturali. Cosa manca a questa meravigliosa terra per sbocciare ed essere dal punto di vista turistico fiore all’occhiello dell’intera nostra Nazione?”, evidenza la nota.

“Ebbene, intanto bisognerebbe credere di più nelle potenzialità della Calabria, quindi gli investitori dovrebbero essere allettati dalle nostre risorse, e di conseguenza investire nella formazione e preparazione delle figure necessarie affinché si possano mettere in moto tutte le risorse umane che servono per valorizzare il territorio; dipoi, creare le giuste condizioni ambientali, migliorare le infrastrutture, la viabilità, il servizio trasporti per permettere il raggiungimento della nostra regione nel modo più comodo possibile, autorizzare l’approdo delle navi da crociera, salvaguardando ovviamente il patrimonio naturalistico, e creare reti e rapporti con tour operator per far conoscere le nostre bellezze ai turisti di ogni paese del mondo. Non è un’impresa impossibile, basta crederci, devono crederci prima di tutto i nostri concittadini, la politica e il mondo dell’impresa e del turismo. Meritocrazia Italia Calabria auspica che vengano approntate le giuste interlocuzioni affinché tutto quanto indicato possa trasformarsi da sogno in realtà, perché sì, la Calabria è una terra meravigliosa che è capace di far vivere un sogno, pur restando con i piedi per terra”, conclude.