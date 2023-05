Turismo culturale: a Tropea inaugurato il “Civico Museo del Mare”

StrettoWeb

Tropea sbarca su Tgr Calabria con l’apertura del “Civico museo del mare”. Si legge nella nota rilasciata dal Comune: “l’esperienza Tropea si arricchisce del fascino della preistoria. È stato inaugurato nei giorni scorsi il Civico Museo del Mare. Al suo interno è possibile ammirare reperti unici di paleontologia e biologia marina, su tutti uno scheletro di balena di 7 milioni di anni fa”. Il Museo, all’interno del Palazzo storico di Santa Chiara, raccoglie la storia del mare del Principato, come racconta, nell’intervista, il responsabile scientifico Giuseppe Carone: “esponiamo reperti unici, disponibili solo in Calabria, quindi bisogna venire a Tropea per vederli. Pensiamo di avercela fatta: aspetteremo il giudizio del pubblico, ma siamo sicuri che piacerà molto”.

Intervistati, inoltre, Fabrizio Sudano, soprintendente Archeologia Reggia Calabria e Vibo Valentia: “un progetto in mente da anni che, finalmente, vediamo realizzato“. Anche il sindaco Giovanni Macrì si dice soddsisfatto dell’offerta museale e turistica che si rivolge ad un pubblico internazionale: “vogliamo rispondere ad una domanda di respiro internazionale che chiede di conoscere la storia e avere delle emozioni”. Tutti potranno fruire delle visite guidate, dalle scolaresche ai turisti, grazie a specifiche convenzioni con l’Associazione Nazionale di Archeologia e qualle delle Guide Turistiche della Calabria. Ad inaugurare il museo, l’On. Giuseppe Mangialavori, presidente della commissione Bilancio della Camera, a cui il sindaco ha attribuito la cittadinanza d’onore.