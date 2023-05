A Tropea l’unica sede italiana del campionato giapponese di SpoGomi

StrettoWeb

Essere l’unica città italiana che ospiterà la prossima domenica 25 giugno le qualificazioni dello SpoGomi World Cup, la prima Coppa del mondo dello sport giapponese che combina le parole Sport e Gomi (che in giapponese significa Spazzatura), con finalissima a Tokyo il prossimo novembre, per Tropea e per la Calabria rappresenta un’occasione straordinaria ed unica per offrire dal Sud e dal Mediterraneo un contributo valoriale e fattivo nella quanto mai necessaria sensibilizzazione dell’opinione pubblica locale, nazionale, europea e mondiale sull’importanza della sostenibilità ambientale e della consapevolezza dell’impatto di tutte le nostre azioni sulla salute del Pianeta e dei nostri piccoli e grandi eco-sistemi.

“Insieme a grandi città e capitali in tutto il mondo – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – l’esperienza Tropea avrà l’onore di rappresentare l’Italia in questa sfida di civiltà, che è etica ma anche politica. Ciò che di più ci inorgoglisce – aggiunge – è che si tratta del primissimo risultato che, in ordine di tempo, segue alla straordinaria missione istituzionale che ci ha visto accolti e protagonisti in Giappone nelle scorse settimane, dove è stata anche ufficializzata l’accettazione della candidatura del Principato per questa missione ecologica globale“.

Dal Vietnam al Brasile, dall’India alle Filippine, dalla Spagna al Sudafrica, dalla Svezia a Palco negli Stati Uniti d’America, dall’Egitto alla Thailandia, dalla Francia alla Malesia, dall’Olanda all’Inghilterra, passando dal Belgio, fino ad arrivare al Canada e in Australia. Sono, queste, alcune delle altre destinazioni nelle quali si terranno in parallelo le qualificazioni per SpoGomi 2023.