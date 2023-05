Tropea il “Borgo che Balla”, arriva la tre giorni con star della danza e dello spettacolo

StrettoWeb

Tropea un borgo che balla, crescono le adesioni per la tre giorni che da venerdì 19 a domenica 21 maggio porterà nel Principato star della danza internazionale, coreografi, compagnie e talenti da tutta Italia. Sono già 8 i progetti che si candidano a diventare protagonisti della kermesse che farà dell’intero centro storico, tra piazze, affacci e presidi culturali, un autentico palcoscenico a cielo aperto.

Per il Sindaco Giovanni Macrì anche quella promossa insieme all’associazione Mediterraneo Arte che ha curato l’organizzazione e direzione artistica, presieduta da Basilio Foti rappresenta una finestra nazionale importante sull’esperienza e destinazione Calabria e sulla sua capacità di mettere in campo una proposta culturale annuale

Il 19, 20 e 21 Maggio, l’esperienza Tropea vedrà la presenza di artisti del calibro di Veronica Peparini e Andreas Muller, già coreografi e insegnanti del programma Amici di Maria De Filippi, Francesca Cecchini coreografa e insegnante poliedrica, Federica Soncin coreografa di hip hop di Amici 2022/2023.

Da piazza Vittorio Veneto a Largo Galluppi, da Palazzo S.Chiara ai vicoli e slarghi del centro cittadino. Sono, queste, le location che ospiteranno le esibizioni estemporanee e informali, i concorsi, workshop e spettacoli.

La kermesse di danza e spettacolo avrà tra gli altri ospiti anche Luciano Iera e Rosaria Segreti specializzati in balli latino-americani, gli insegnanti e direttori artistici della NADD Academy di Lamezia Terme, il tango con i maestri internazionali, Ciccio Aiello, Cesira Miceli, Javier Guiraldi, Eva Petruzzi e Francesco Panei, le ballerine di aerial e pole dance della New Let’s Dance di Vibo Valentia, diretta da Angelica Pelaggi, la Groove Dance Studio di Reggio Calabria, diretta da Patrizia Muzzupappa e Cristina Foti, per danza moderna e hip hop, la Shed Studios di Reggio Calabria, diretta da Mariangela Bagnato, per lo stile Show Dance. Saranno presenti al Gala Finale le farfalle calabresi, campionesse nazionali, della prestigiosa scuola di ginnastica ritmica Virtus Reggio, diretta da Rita Albanese e Carmen Lo Previte.

Le esibizioni che si svolgeranno in piazza Vittorio Veneto, venerdì 19 e sabato 20 maggio e lo spettacolo finale di domenica 21, saranno presentati dalla giornalista Concetta Schiariti.