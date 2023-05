Tribunale Corigliano-Rossano, Stasi: “totale sostegno in questa battaglia sacrosanta”

StrettoWeb

“Per una qualche ragione che non ho la scaltrezza di comprendere, ho l’impressione che una parte della nostra delegazione parlamentare da settimane tenti di trascinarmi inspiegabilmente su un terreno polemico a proposito del trasversale e condiviso tema della Istituzione del tribunale cittadino”. Lo dichiara il Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. A riprova di questa certamente involontaria tendenza, vi è il fatto che – al contrario di quanto abbiamo fatto come Amministrazione con l’iniziativa istituzionale del 4 febbraio scorso intitolata “l’Ora della Coesione”, alla quale abbiamo invitato come relatori tutti i parlamentari del territorio – si continuano ad organizzare iniziative pubbliche con un taglio apertamente politico e senza il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale“.

“Si tratti di sviste istituzionali comunque giustificabili, probabilmente dettate da un dibattito parlamentare acceso e delicato, ma che comunque non smuovono l’Amministrazione Comunale di un solo millimetro rispetto alla posizione di totale sostegno della nostra delegazione parlamentare in questa battaglia sacrosanta per l’istituzione del tribunale della città di Corigliano-Rossano: una vicinanza incondizionata e senza riserve – pubblica, formale e sostanziale – che si protrarrà fino al raggiungimento dell’obiettivo comune e condiviso”.

“Sono fiducioso: questo è il primo Governo politico eletto dalla chiusura del Tribunale in poi; la nostra delegazione parlamentare si è già spesa in passato sul medesimo tema; il ministro Nordio ha dimostrato coraggio e chiarezza nelle sue dichiarazioni in tema di giustizia. Significa che ci sono tutte le condizioni per poter recuperare quanto assurdamente scippato dieci anni fa“.

“Ben comprendo come ciò che serve e su cui dobbiamo lavorare tutti insieme sono la volontà politica del Governo e gli atti parlamentari che concretizzino tutte queste circostanze positive. Proprio nell’ottica di rafforzare la nostra delegazione parlamentare, con nota prot. 44861 del 11 aprile ho già formalizzato la disponibilità di più immobili e presto anche il Consiglio Comunale, immagino ed auspico all’unanimità, confermerà tale indirizzo”.

“Più immobili e non solo l’ex Palazzo di Giustizia di Santo Stefano per più ragioni, ma soprattutto perché è importante far rilevare e far pesare l’istituzione della nuova città di Corigliano-Rossano, ed è altrettanto importante coinvolgere la città tutta, ipotizzando anche una collocazione baricentrica e l’idea di realizzare un polo di servizi, una cittadella della giustizia all’altezza delle prospettive della nostra città”.

Conclude: “Tutto questo anche nell’ottica che la nostra non è mai stata e non sarà mai una lotta fratricida con la città, il comune o la comunità di Castrovillari. Dieci anni orsono nessuno di noi ha sostenuto la tesi secondo la quale doveva essere soppresso Castrovillari al posto di Rossano. Oggi come allora non possiamo non far rilevare, semplicemente, l’assurdità dell’assenza di un Presidio di Giustizia nella più grande città della Provincia”.