Tragedia a Corigliano-Rossano: 37enne colto da malore ma l’ambulanza non è medicalizzata, muore poco dopo

L’ennesimo caso di malasanità che colpisce la città di Corigliano-Rossano. Dopo la morte, di soli due mesi fa di Eugenio Plastina per colpa di una barella inadatta al trasporto, a perdere la vita è un altralo giovane, un 37enne bracciante agricolo. L’uomo è stato colto da malore improvviso nella località di Zolfara e ha quindi avvertito i soccorsi. L’ambulanza però, una volta giunta sul posto, non era provvista di personale medico. Vista la gravità della situazione, il 118 ha richiesto quindi un’altra ambulanza che è partita da Trebisacce. Per chi non lo sapesse, i due comuni distano quasi 50 minuti l’uno dall’altro, un tempo troppo lungo che è costata la vita al povero uomo. La Procura ha intanto disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico. Il bracciante lascia due figli.