Tragedia in Calabria, uomo muore schiacciato dal suo trattore

Un incidente terribile che si è consumato nella giornata di ieri in zona Piano Grande, parte del comune di Scalea nel cosentino. Un uomo di 84 anni, Carmelo Crusco, ex dipendente comunale, si stava dedicando ad alcuni lavori di manutenzione nel terreno di proprietà della famiglia. La tranquilla mattinata si è presto trasformata in tragedia: il trattore che Carmelo utilizzava per i campi, si è ribaltato e lo ha schiacciato, uccidendolo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso e gli operatori del 118. Giunto anche l’elisoccorso, ma vani sono risultati i tentativi di rianimarlo.