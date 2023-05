Tragedia in casa: bimbo di un anno azzannato dal pastore tedesco di famiglia, è grave

StrettoWeb

La tragedia è avvenuta domenica 21 maggio a Rozzano, in provincia di Milano, durante una tranquilla domenica in famiglia: un bimbo di un anno è stato violentemente azzannato in viso e sulla testa dal pastore tedesco di famiglia. Stando alla prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in casa con i genitori, intenti a trascorrete una giornata di relax, quando il cane gli si è scaraventato letteralmente addosso, attaccandolo in più punti, precisamente sul volto e sulla testa. La situazione è apparsa, sin da subito, molto grave, ma la tempestività dei genitori, i quali hanno sottratto il figlio con forza alla rabbia del pastore tedesco, gli ha salvato la vita.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi i quali, d’urgenza, hanno trasportato la piccola vittima all’Ospedale dove ha ricevuto le cure del caso. Secondo i primi aggiornamenti sul suo stato di salute, il bambino avrebbe riportato diversi traumi ed è stato ricoperto da diversi punti di sutura. Le ferite sono gravi, ma non corre pericolo di vita. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, soprattutto per capire da cosa sia scaturito il comportamento aggressivo del cane, solitamente molto docile e compagno di giochi dell’intera famiglia.