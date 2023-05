Torrenova in lutto, muore giovane carabiniere messinese: fatale incidente in moto a Cagliari

StrettoWeb

“Tutta l’amministrazione comunale, nella certezza di esprimere anche i sentimenti dell’intera comunità, si stringe al dolore della famiglia Orlando per la prematura e tragica scomparsa di Roberto”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del Comune di Terranova, di cui era originario Roberto Orlando, carabiniere 28enne morto ieri pomeriggio a Cagliari a causa di un incidente stradale.

Roberto, in servizio al 9° Battaglione Sardegna, è morto in sella alla sua moto, lasciando sgomenta una comunità. Vani i soccorsi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.