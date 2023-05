StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Torna nel Catanese la Fiera del disco, giunta alla sedicesima edizione. Dopo il successo dell’inverno scorso, sarà ancora una volta il parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco a ospitare l’evento più atteso dai collezionisti di vinili, cd e memorabilia musicali che potranno ritrovarsi a partire dal 19 al 21 maggio.

L’edizione primaverile, promossa da Ernyaldisko, si arricchisce di una novità e diventa “Il circo dei vinili”, un brand inedito per dare nuova identità all’appuntamento. Nell’area eventi della galleria si presenteranno oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia – attentamente selezionati – che metteranno in vendita più di diecimila pezzi, per una full immersion tra i vinili a 33 e 45 giri, i Mix, i Cc e i Dvd che spazieranno tra tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica e altro.

“Non mancherà propria nulla – dicono gli organizzatori – ci sarà l’occasione di curiosare anche tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati. Inoltre, come accade in ogni nostro evento, sarà possibile scambiare e vendere i vostri dischi, ma soprattutto incontrare persone che condividono la vostra stessa passione per la musica”. “Il circo dei vinili” sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 20, con ingresso libero.