Tonno Callipo Volley straordinaria, i complimenti del sindaco: “esempio di Calabria positiva”

“L’impresa storica e straordinaria fatta registrare dalla Tonno Callipo che, dopo solo una stagione in Serie A2, ha conquistato la promozione in Super Lega, la massima serie di pallavolo, la Coppa Italia e la Supercoppa, rende merito ad un’esperienza familiare ed imprenditoriale che continua a fare grandissima la più piccola per estensione delle province calabresi, contribuendo a migliorare così la reputazione di tutta la regione”. È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì complimentandosi con gli atleti guidati da Cesar Douglas, con lo staff tecnico e societario.

Ed in particolare, con il Cavaliere del Lavoro Pippo Callipo per questi risultati che fanno di questa eccellenza internazionale, un punto di riferimento non solo nel management dell’identità e nella promozione del Made in Italy, ma che interpretano l’autentico senso di responsabilità sociale. “Callipo – aggiunge il Primo Cittadino – continua a scommettere sulla sua terra, a coinvolgere ed offrire opportunità per le nuove generazioni, esportando ovunque nel mondo l’immagine di una Calabria positiva“.