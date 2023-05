StrettoWeb

Il tempo di festeggiare una gioia grande, grandissima, attesa 33 anni, per poi morire improvvisamente. La tragedia è accaduta a Udine questa mattina, intorno alle 4, e ha visto vittima un tifoso del Napoli accorso alla Dacia Arena per guardare la partita degli azzurri e poi festeggiare lo Scudetto. L’uomo è morto d’infarto nella zona della stazione della città friulana. Si è accasciato improvvisamente in strada e da lì sono partiti i soccorsi, purtroppo vani.