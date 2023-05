Tutto pronto per il Tezenis Summer Festival di 105, tappa a Messina con importanti ospiti | DATA

StrettoWeb

Tezenis e Radio 105 fanno squadra per un progetto che ci farà cantare e ballare nella prossima e tanto attesa estate con un calendario di eventi di musica dal vivo che si snocciolerà attraverso tutta la penisola. Tezenis Summer Festival partirà infatti il 9 giugno da Rimini per chiudersi il 30 giugno a Genova. In mezzo la tappa di Messina, il 16 giugno e Paestum. La line-up dei quattro concerti è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana. Dopo Rds a Piazza Cairoli il prossimo 21 e 22 luglio, un altro importante appuntamento per promuovere il territorio dell’Area dello Stretto.

Tra gli artisti che potrebbero animare il cuore del comune peloritano Blanco, Annalisa, Lazza, Tommaso Paradiso, Elodie, Francesco Gabbani.