Terzo Polo: Fico, ‘Renzi? Inaffidabile e opportunista’**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Renzi è entrato in Parlamento perchè ha fatto un’alleanza estemporanea con Calenda altrimenti sarebbe rimasto fuori. Ormai non rappresenta più nessuno e ora litiga pure con chi lo ha fatto entrare in Parlamento. E’ sempre Renzi: è totalmente inaffidabile”. Così Roberto Fico a Rainews24. Renzi è di destra o di sinistra? “Renzi è dove ha un’opportunità, è un opportunista e può andare in qualunque direzione”.