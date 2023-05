Terzo polo: Carpano (Az), ‘passaggi a Iv fake news, a Roma io commissario’

StrettoWeb

Roma, 19 mag (Adnkronos) – “Nessuna segreteria di Roma in Azione è passata ad Italia Viva perché Azione a Roma è retta da un Commissariamento di cui sono io il responsabile, è una fake news. Le presunte notizie di passaggi di dirigenti di Roma in Azione ad Italia Viva sono quindi del tutto prive di fondamento”. Lo dice Francesco Carpano, consigliere comunale di Roma e Commissario di Roma in Azione.