Terrorismo: Serracchiani (Pd), ‘ora sostenere ricorso a Corte Ue’

StrettoWeb

Roma, 24 mag (Adnkronos) – ?Votiamo a favore della mozione perché si tratta di un impegno che viene da lontano, dal supporto che abbiamo dato anche nella scorsa legislatura all?iniziativa portata avanti dal presidente Draghi e dalla ministra Cartabia. Iniziativa che per la prima volta è riuscita a far cambiare dopo decenni, e non era scontato, la posizione della Francia rispetto alle richieste italiane”. Lo ha detto la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani intervenendo nell’aula della Camera per annunciare il voto favorevole del Gruppo alla mozione di maggioranza.

“Il rifiuto dell?estradizione dei terroristi non è una decisione politica del governo francese, infatti, che anzi ha dimostrato chiarezza nelle proprie intenzioni, ma giudiziaria e che si fonda su più motivi. Certamente, in questa sede, dobbiamo ribadire che non si possono mettere in dubbio le tutele e i diritti processuali garantiti dalla giustizia italiana anche a coloro che volontariamente decidono di non far parte del processo”, ha aggiunto.

“Riteniamo corretto impegnare il governo italiano a fornire tutta la necessaria assistenza legale ai parenti delle vittime nella loro annunciata intenzione di rivolgersi alla Corte di giustizia europea e a rafforzare la collaborazione con il governo francese anche in nome della cooperazione giudiziaria europea nella giustizia penale?, ha detto ancora Serracchiani.