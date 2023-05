StrettoWeb

Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Novak Djokovic si qualifica al 2° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il serbo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, supera lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 114 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6 (7-1) in due ore e 26 minuti.