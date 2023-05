Tennis: Alcaraz, ‘onorato dall’affetto del pubblico di Roma’

StrettoWeb

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – “Sono sempre difficili le prime partite del torneo, soprattutto quando piove e non sai se giocherai o meno, oppure se l’incontro sarà posticipato. È complicato gestire l’attesa, ma io l’ho presa con molta calma e tranquillità, restando con Juan Carlos e con degli amici, guardando dei video e la MotoGp. Sono contento di aver potuto giocare e dell’affetto che ho ricevuto dalla gente di Roma?. Così Carlos Alcaraz dopo la vittoria all’esordio agli Internazionali Bnl d’Italia contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas.

L’inizio poteva nascondere qualche insidia, anche per le qualità di un avversario ben conosciuto. ?Non cambia molto giocare con uno spagnolo o con un giocatore di un altro Paese, però di certo Albert lo conosco bene, siamo componenti del team di Davis e abbiamo già giocato contro. So che in condizioni lente può essere un rivale pericoloso perché è un gran giocatore da terra?. A proposito di connazionali, ce n’è uno che è stato numero 1 del mondo a sua volta e che adesso è la guida del nuovo fenomeno iberico.

?Con Juan Carlos Ferrero ho una relazione che va molto al di là di quella normale tra giocatore e allenatore. Per me Juan Carlos è come un secondo padre, passo più tempo con lui che con mio papà… Per me è determinante avere questa relazione così solida fuori dal campo: lui mi insegna a essere una persona, oltre che un buon giocatore. E ha fatto tanti sacrifici per stare con me e farmi migliorare fin da quando avevo 15 anni, ha lasciato tutto per viaggiare con me e gli devo tutto?.

Entrando nel dettaglio tecnico, c’è un piccolo particolare che Alcaraz non fa difficoltà a mettere in evidenza: ?Essere imprevedibile in campo per me è molto importante e una parte di questa imprevedibilità dipende dal servizio. Per questo, a volte mi piace servire in kick esterno per buttare fuori dal campo l’avversario e giocare poi un diritto vincente. È una delle mie armi e voglio sfruttarla ogni volta che posso?.

Anche solo giocando a Roma, Alcaraz è ridiventato numero 1. Ma cosa è cambiato rispetto alla precedente scalata? ?Rispetto alla prima volta ? sottolinea ? sono passati diversi mesi e nel frattempo sono cresciuto, sono diventato un giocatore migliore. Ho più esperienza, ho vinto tanti match importanti e senza dubbio sono più maturo. Direi che nel giro di un anno sono diventato un giocatore totalmente diverso?. Infine, la dedica sulla telecamera e la spiegazione: ?Forza Roma? Avevo un amico che giocava qui, per questo l’ho scritto ma non seguo tanto la Serie A?.