Incidente mortale a Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro, dove un uomo di 55 anni è morto dopo aver fatto un volo di 3 metri. Il 55enne era intento ad eseguire lavori in un’area di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto il tragico sinistro.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Catanzaro per indagare su quanto avvenuto.