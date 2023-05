Taekwondo, 1 Oro e 1 Bronzo per la Reggio Calabria A.S.D. a Catanzaro

StrettoWeb

Un oro e un bronzo per la società Taekwondo 2018 Reggio Calabria A.S.D.. Domenica 14 maggio, presso il palazzetto dello sport di Catanzaro, si è svolto il Campionato Interregionale Calabria cinture nere e rosse; appuntamento organizzato dal Comitato FITA Calabria. Sei le regioni partecipanti: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia; 174 gli atleti in gara. A rappresentare la società reggina, Valeria Cutrupi nella categoria -49 Kg junior cinture nere e Lorenzo Campolo nella categoria -59 Kg junior cinture rosse.

La cronaca della competizione racconta un eccellente livello degli atleti in gara, testimonianza del costante lavoro svolto dalle società sportive su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i due atleti del Taekwondo 2018 Reggio Calabria – A.S.D., il primo a scendere sul tatami è stato Lorenzo Campolo, che in semifinale lo ha visto contrapposto al forte atleta pugliese, il vincitore della categoria. Ottimo comunque l’incontro di Lorenzo, capace di contrastare l’esperto avversario, riuscendo a conquistare un ottimo terzo posto.

E’ l’incontro di Valeria Cutrupi, già terza agli ultimi Campionati Italiani, ad esprimere sul tatami l’essenza dell’arte marziale; sebbene andata subito in svantaggio, è riuscita a rimanere concentrata per tutto l’incontro, sconfiggendo per 2 round a 0 la forte atleta siciliana, confermandosi per l’ennesima volta campionessa interregionale.